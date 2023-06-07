Отмена собственной культуры: участникам «Музыки на Почтовой» в Рязани запретили петь иноагентов

В жанрах и языках песен музыкантов ограничивать не стали.

Перед участниками проекта «Музыка на Почтовой» в Рязани поставили ряд условий. Одно из них — запрещено иметь в репертуаре произведения авторов, которым власти присвоили статус иностранного агента.

Правила утверждены на заседании общественного совета при городском управлении культуры, сообщают «Рязанские ведомости». Конкретно пункт об иноагентах внесло само управление. Также, по данным издания, обсуждался запрет на исполнение песен на иностранных языках, но его посчитали неуместным.

Участникам проекта не разрешается использовать ненормативную лексику, выступать в состоянии опьянения, рекламировать что-либо, просить деньги.

«Музыка на Почтовой» будет проводиться каждую пятницу и субботу с 18:00 до 22:00. Будут действовать две площадки — на самой пешеходной улице, ближе к памятнику Евпатию Коловрату, и чуть ниже, на Лыбедском бульваре, недалеко от Главпочтамта.