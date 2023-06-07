Пересвет, Клеопатра и другие: рязанцы продолжают давать детям редкие и полузабытие имена - список мая

Елисей, Мирослав, Клеопатра и Марфа родились в Рязанской области в апреле.

ГУ ЗАГС Рязанской области опубликовало список самых популярных и самых редких имен, которые выбирали родители для своих чад в мая.

Десятка мужских имен, которые при регистрации рождения встречались реже остальных, включает в себя Елисея, Ерофея, Евпатия, Мирослава, Пересвета и Захара. Больше всего в апреле на свет появилось мальчиков с именами: Артем, Матвей, Владислав, Егор, Тимофей, Кирилл.

В число редких девичьих имен попали: Есения, Евдокия, Таисия, Марфа, Маргарита. Чаще всего дочерей молодые родители называли Евой, Софией, Алисой, Валерией и Варварой.