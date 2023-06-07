С 8 июня горячую воду отключат в домах на пяти улицах Рязани

С 8 по 21 июня останется без горячей воды часть домов на пяти улицах Рязани. Это поселок Керамзавода, Октябрьский городок, улицы Красная, Кирпичного завода и Старореченская.

Список очередного планового отключения, в который вошли 25 адресов. публикует МУП «РМПТС». Предприятие продолжает профилактические работы на сетях и объектах теплоснабжения, — идет подготовка к следующему отопительному сезону.

Где отключат ГВС с 8 по 21 июня:

- поселок Керамзавода, д. №№ 3, 8а, 10, 25а, 28, 29, 33, 34, 36, 38

- ул. Кирпичного завода, д. №№14, 14 /1, 15, 33а;

- Октябрьский городок, д. №№ 35, 36, 39, 40, 43;

- ул. Красная, д. №№ 28 к.1, 28 к.2, 32;

- ул. Старореченская, д. №№ 2 к.1, 2 к.2, 2 к.3.