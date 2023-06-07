Рязанские депутаты получат право не афишировать свои доходы

На заседании комитета по развитию самоуправления Рязгордумы, которое состоялось 7 июня, обсуждался вопрос об изменениях в порядок публикации сведений о доходах и расходах депутатов. А именно - об отмене обязательного размещения деклараций.

Новое правило не будет распространяться на лица, которые замещают муниципальные должности депутата представительного органа Рязани.

В ходе заседания прозвучало, что поправки вносятся для приведения региональнгго законодательства в соответствие с федеральным. Окончательно вопрос будет рассмотрен на заседании Рязгордумы.