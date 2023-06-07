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НовостиОбщество7 июня 2023 9:59

Лоси, косули и олени: власти определились, каких животных и сколько можно добывать в Рязанской области

Лимит добычи охотничьих ресурсов в Рязанской области изрядно увеличат
Источник:kp.ru
Лимит добычи лося хотят увеличить на 98 особей.

Лимит добычи лося хотят увеличить на 98 особей.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Правительство Рязанской области подготовило документ о лимите добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2023-го до 1 августа 2024 года. Проект постановления губернатора, которым его планируют утвердить, опубликован на сайте органа власти.

Лимит предполагается установить следующий:

- лося 553 особи, в т. ч. в общедоступных угодьях - 15 особей старше 1 года и 7 особей до 1 года;

- косули европейской 658 особей, в т. ч. в общедоступных угодьях - 12 особей старше 1 года и 8 особей младше 1 года;

- оленя благородного 17 особей.

По сравнению с предыдущим годичным периодом лимит планируют увеличить на 98 особей лося, 170 особей косули, и шесть особей оленя.

Далее в документе обозначены квоты добычи обозначенных животных в отношении каждого охотничьего угодья.