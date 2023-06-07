В Рязанской области начался Чемпионат МВД России по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу

В соревнованиях участвуют представители 58 территориальных органов МВД России и 17 подведомственных образовательных организаций.

Чемпионат МВД России по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу открылся в Рязанской области 6 июня. В соревнованиях участвуют 600 человек, представляющих 58 территориальных органов МВД России со всех уголков страны и 17 подведомственных образовательных организаций.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, кросс пройдет на дистанциях 1 км (женщины-учащиеся), 3 км (женщины-сотрудницы) и 5 км (мужчины). Биатлон состоит из забега по пересеченной местности со стрельбой из пистолета «Макарова» на двух огневых рубежах и пройдет как в личном зачете, так и в формате двух командных эстафет.

В ходе церемонии открытия начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай, приветствуя спортсменов, подчеркнул значимость таких соревнований для Рязанской области.

«Мастерство, целеустремленность и высокий профессионализм – вот что объединяет всех участников турнира, где каждый из вас высококвалифицированный специалист, обеспечивающий общественную безопасность и охраняющий спокойствие граждан нашей страны. Желаю вам успехов в соревнованиях», - произнес Владимир Алай.

В представитель Главного управления по работе с личным составом МВД России подполковник полиции Александр Сазонов, заместитель председателя Рязанской областной организации Общества «Динамо», мастер спорта международного класса майор внутренней службы Андрей Волков, начальник Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя полковник полиции Андрей Доронин, заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин, начальник управления по физической культуре и массовому спорту Администрации города Рязани Кирилл Сосунов, полицейские-спортсмены, их тренеры и судьи.

Церемония открытия состоялась 6 июня.

Также в церемонии открытия приняли участие представитель Главного управления по работе с личным составом МВД России подполковник полиции Александр Сазонов, заместитель председателя Рязанской областной организации Общества «Динамо», мастер спорта международного класса майор внутренней службы Андрей Волков, начальник Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя полковник полиции Андрей Доронин, заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин, начальник управления по физической культуре и массовому спорту Администрации города Рязани Кирилл Сосунов, полицейские-спортсмены, их тренеры и судьи.