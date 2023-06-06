Реконструкция Нижнего городского сада в Рязани обойдется в 377 млн рублей

Ранее опубликованный эскиз.

Во вторник, 6 июня, на заседании правительства Рязанской области обсуждался вопрос о благоустройстве Нижнего городского сада.

- На сегодняшний день проектно-сметная документация разработана. Получена положительная экспертиза. Как только поступят деньги, мы приступим к реализации первого этапа ремонтных работ, - пояснил и.о. главы администрации Виталий Артемов.

Благоустройство парка планируется начать в 2023 году. Работы будут осуществляться по двухлетнему контракту.

Первый этап реконструкции затронет участок от улицы Ленина до летнего клуба Дворянского собрания. На благоустройство этой территории предусмотрены затраты в 207 млн рублей.

Вторым этапом запланированы ремонтные работы от летнего клуба до амфитеатра. Они обойдутся в 170 млн рублей.

- Предстоит серьезная работа. Парк полностью преобразится и получит достойный вид. При этом сохранит свою историческую планировку, - сказал губернатор области Павел Малков.