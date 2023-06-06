Новость о пришедшем за выезд на «выделенку» в Рязани штрафе оказалась фейком.

Размещенная в группе «Подслушано у водителей в Рязани» информация о штрафе за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта оказалась недостоверной. Аналогичное изображение с дорожной камеры появилось в сети гораздо раньше, и сделано оно было в Казани.

Дальнейшую информацию о дате, времени и месте фиксации нарушения, очевидно, анонимный автор заменил с помощью программы редактирования изображений. На самом же деле снимок датирован не 4 июня 2023 года, а 27 июля 2015-го.

Оригинал размещен на сайте mapcam.info.