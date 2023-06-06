Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июня 2023 14:38

Новость о пришедшем за выезд на «выделенку» в Рязани штрафе оказалась фейком

Недостоверную информацию с неизвестной целью анонимный автор распространил в соцсетях
Источник:kp.ru
Новость о пришедшем за выезд на «выделенку» в Рязани штрафе оказалась фейком.

Новость о пришедшем за выезд на «выделенку» в Рязани штрафе оказалась фейком.

Размещенная в группе «Подслушано у водителей в Рязани» информация о штрафе за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта оказалась недостоверной. Аналогичное изображение с дорожной камеры появилось в сети гораздо раньше, и сделано оно было в Казани.

Дальнейшую информацию о дате, времени и месте фиксации нарушения, очевидно, анонимный автор заменил с помощью программы редактирования изображений. На самом же деле снимок датирован не 4 июня 2023 года, а 27 июля 2015-го.

Оригинал размещен на сайте mapcam.info.

Оригинал изображения на сайте mapcam.info.

Оригинал изображения на сайте mapcam.info.