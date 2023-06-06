Экс-главу антикоррупционного главка МВД России Сугробова досрочно освобождают из рязанской колонии

Денис Сугробов во время оглашения приговора в Мосгорсуде в апреле 2017 года . Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Бывший начальник ГУЭБиПК МВД России Денис Сугробов получил условно-досрочное освобождение из исправительной колонии №3 в Рязанской области. Скопинский районный суд (в этом районе расположена «зона» для бывших работников судов и правоохранительных органов) вынес решение 6 июня.

Осужденному в 2017-м по резонансному уголовному делу Сугробову Верховный суд скостил 10 лет от первоначально назначенного наказания (было - 22 года, стало - 12 лет строгого режима). Как сообщал KP.RU, его признали виновным в превышении должностных полномочий, взяточничестве и формировании преступного сообщества в стенах родного департамента.

Теперь адвокат экс-генерала подал ходатайство об УДО, и суд его частично удовлетворил - освободил от отбытия основного наказания (лишения свободы), но не дополнительного. После выхода на свободу Сугробову запрещено занимать госдолжности в правоохранительных органах РФ в течение трех лет.