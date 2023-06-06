Рязанцам стали приходить штрафы за езду по «выделенке» на Первомайском проспекте

"Выделенку" организовали на Первомайском проспекте и участке Московского шоссе.

Автовладельцы в Рязани начали получать штрафы за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. Ее организовали на Первомайском проспекте и Московском шоссе в связи с предстоящим капремонтом тепломагистрали.

«Письмом счастья» поделился один из участников сообщества «Подслушано у водителей в Рязани», сопроводив свой пост комментарием: «Пошла жара».

Судя по всему, нарушителя поймала камера у дома №24 на Первомайском проспекте. Причем произошло это, если верить информации на изображении, еще 4 июня.

Нарушение ч.1 ст.12.16 КоАП о несоблюдении требований дорожных знаков и разметки влечет предупреждение или штраф в размере 500 рублей.