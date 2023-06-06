О поведении при обнаружении БПЛА рязанцев проинструктировал... музей.

Музей Константина Циолковского в селе Ижевское (Рязанская область) внезапно проинструктировал жителей о поведении при обнаружении в небе беспилотных летательных аппаратов. Первым делом авторы советуют звонить по экстренному номеру 112 и сообщать, где находится и куда направляется дрон.

«Не стоит стоять на месте и смотреть на него, снимать беспилотник на видео и так далее.

В таких случаях надо немедленно скрыться из зоны видимости БПЛА», - высказались музейщики.

Также подписчиков предостерегли от того, чтобы трогать упавшие беспилотники. О находке авторы памятки призывают извещать оперативные службы по тому же номеру.