В поселке Ильич Михайловского района возведен новый ФАП

Новый ФАП в Михайловском районе.

В населенном пункте, где проживают 400 человек, сооружен современный фельдшерско-акушерский пункт. Он появился благодаря реализации федеральной программы по развитию первичного звена здравоохранения.

ФАП соответствует современным требованиям. Там предусмотрены холл для посетителей, процедурный и прививочный кабинеты, а также кабинет приема фельдшера. Все помещения оснастят мебелью и необходимым оборудованием. Сельчане могут обратиться к фельдшеру, который после осмотра по необходимости записывает пациентов на прием к терапевту или к узким специалистам.

В 2023 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию ФАПы в с. Нижний Якимец Александро-Невского района, с. Кисьва Пронского района, с. Поплевино Ряжского района, с. Черная речка Сапожковского района, с. Плахино Захаровского района, п. Дарьино Кадомского района.

Также фельдшерско-акушерские пункты построят в с. Савватьма Ермишинского района, в поселке центрального отделения совхоза имени Ильича Михайловского района.

Пункты оказания медпомощи появятся в селах Коноплино и Покровское Ухоловского района, в деревне Бугровка и селе Потапово Милославского района, в деревне Важная, селах Ольхи и Польное Конобеево Шацкого района.

Работа проводится по программе модернизации первичного звена здравоохранения Рязанской области национального проекта «Здравоохранение», партийному проекту «Здоровое будущее» и народной программе «Единой России».