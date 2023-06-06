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НовостиОбщество6 июня 2023 9:53

Еще один участок теплосетей заменят под улицей Пушкина в Рязани

Работы пройдут с 26 июня по 26 июля
Источник:kp.ru
Схема капремонта теплосетей на улице Пушкина из закупочной документации.

Схема капремонта теплосетей на улице Пушкина из закупочной документации.

На улице Пушкина в Рязани в 2023 году пройдет капитальный ремонт теплосетей. Участок магистрального трубопровода, который планируется заменить, проложен под проезжей частью у дома №6 и заканчивает после перекрестка с улице Гагарина.

Работы пройдут в период с 26 июня по 26 июля. Они будут связаны с разрытиями, поэтому ограничения движения будут, но какие именно - пока неизвестно.

Закупку на капремонт МУП «РМПТС» объявило на сумму 11,2 млн рублей. Также предприятие заказало аналогичные работы еще на нескольких участках. Самые масштабные пройдут на Первомайском проспекте, из-за чего движение транспорта (кроме общественного) будет организовано иначе.