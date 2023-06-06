Увеличились площади зарослей борщевика в Рязанской области. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В нескольких районах Рязанской области увеличились площади зарослей опасного растения – борщевика Сосновского. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

«Ответственность за недопущение произрастания этого опасного сорняка лежит на собственнике (арендаторе) земельного участка», - предупредили чиновники ведомства, и напомнили, что жители сельской местности, дачники, фермеры и работники сельхозпредприятий должны бороться с борщевиком Сосновского.

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