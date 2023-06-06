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НовостиОбщество6 июня 2023 8:29

Ни в коем случае не пейте, если увидите - сообщайте: Роспотребнадзор обратился к рязанцам насчет ядовитого сидра

По поводу смертельно опасного напитка «Мистер сидр» к рязанцам обратился Роспотребнадзор
Источник:kp.ru
Производитель смертельно опасного напитка - ООО «АНДИ» (г. Самара, п. Винтай, ул. Гаражная, д. 15).

Производитель смертельно опасного напитка - ООО «АНДИ» (г. Самара, п. Винтай, ул. Гаражная, д. 15).

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области обратилось к жителям региона по поводу пивного напитка «Мистер сидр». Он стал причиной массовых отравлений в России и гибели порядка двух десятков человек.

Ядовитая продукция, по данным Роспотребнадзора, произведена ООО «АНДИ» (г. Самара, п. Винтай, ул. Гаражная, д. 15). Ведомство призвало ни в коем случае не употреблять ее и незамедлительно сообщать об обнаружении ее в продаже на «горячую линию» 8-800-100-22-62, по телефону 8(4912)92-98-07 либо по электронной почте rzn@urpn62.ru.

«Управлением совместно с правоохранительными органами были проведены мероприятия, направленные на выявление в обороте потенциально опасной пищевой продукции с целью незамедлительного ее изъятия из оборота», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее источник в силовых структурах сообщил КП-Рязань, что 5 июня в Рязани полиция накрыла склад, изъяв около полутора тонн смертельно опасного сидра.