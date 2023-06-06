От ядовитого сидра в Рязани пока никто не пострадал

Рязанский минздрав сообщил об отсутствии пострадавших из-за ядовитого сидра. Фото: СУ СК России.

В Рязанской области пока нет информации о пострадавших или умерших в результате употребления ядовитого сидра. Об этом сообщает МедиаРязань со ссылкой на на замминистра здравоохранения региона Владимира Хоминеца.

«Пока в регионе информации о пострадавших и умерших не поступало, никто не обращался», - сказал чиновник.

5 июня полицейские и сотрудники Роспотребнадзора накрыли склад с сидром, которым массово отравились люди в России. Изъято около полутора тонн ядовитого напитка (читать подробнее).