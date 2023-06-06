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НовостиПроисшествия6 июня 2023 8:10

«Лада Калина» на скорости протаранила мотоцикл Honda в Рязани

В Рязани «Лада Калина» на скорости протаранила мотоцикл Honda
Источник:kp.ru
«Лада Калина» на скорости протаранила мотоцикл Honda в Рязани.

«Лада Калина» на скорости протаранила мотоцикл Honda в Рязани.

Вечером 5 июня на улице Станкозаводской произошло жесткое ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области. По предварительным данным, 20-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Калина», не предоставив преимущества проезда, влетел на скорости в мотоцикл Honda.

В результате дорожного происшествия 44-летний мотоциклист получил травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре ДТП, в результате которых восемь человек получили травмы.

Днем ранее в жутком ДТП на Московском шоссе в Рязани у автовокзала пострадал годовалый ребенок (читать подробнее с фото).