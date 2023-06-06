Артиллерийский снаряд времен войны обнаружили и уничтожили под Рязанью.

В поле недалеко от села Большое Жоково Рыбновского района местные жители обнаружили предмет, похожий на снаряд, сообщает пресс-служба рязанской Росгвардии.

Прибывшие на место специалисты-взрывотехники из ОМОН «Вятич» идентифицировали боеприпас как 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Так как корпус боеприпаса сильно повредила коррозия, он представлял реальную опасность для окружающих. Сотрудники Росгвардии вывезли боеприпас в безопасное место и там уничтожили его накладным зарядом.

«При обнаружении подозрительных предметов, не трогайте и не передвигайте их, сразу обращайтесь в экстренные службы», - напоминает Росгвардия.