Хоть для себя, хоть для бизнеса… Землю на родине Есенина под Рязанью продают за 55 млн рублей

В Константиново под Рязанью продают участок за 55 миллионов рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Земельный участок площадью 10 934 кв. метров, расположенный в селе Константиново Рыбновского района Рязанской области, продают за 55 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на портале Avito.

«Участок расположен на первой линии Оки. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства», - говорится в объявлении

Кроме того, собственник указал, что на участке расположены котельная, трансформаторная подстанция, артезианская скважина и водонапорная башня.

«Участок можно использовать как для личного проживания, так и под строительство коттеджного поселка, для организации гостиничного или туристического бизнеса. Продажа от собственника, торг уместен. Реальным покупателям – скидка», - указал собственник.

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