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НовостиОбщество5 июня 2023 18:43

Рязанский центр «Под мостом» посетил президент федерации баскетбола России Кириленко

Он встретился с рязанским губернатором Павлом Малковым
Источник:kp.ru
Рязанский центр «Под мостом» посетил президент федерации баскетбола России Кириленко.

Рязанский центр «Под мостом» посетил президент федерации баскетбола России Кириленко.

В понедельник, 5 июня, Рязань посетил президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко. Он заглянул на спортплощадку «Под мостом» в Лесопарке, пообщался с юными баскетболистами.

Как сообщает рязанский губернатор Павел Малков в своем ТГ-канале, на встрече с президентом федерации они обсудили вопросы развития баскетбола в регионе.

- У нас много любителей и профессионалов. Для занятий спортом строим многофункциональные площадки и спорткомплексы, ежегодно проходит большой фестиваль по стритболу, - отметил он.