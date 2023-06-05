Рязанский центр «Под мостом» посетил президент федерации баскетбола России Кириленко.

В понедельник, 5 июня, Рязань посетил президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко. Он заглянул на спортплощадку «Под мостом» в Лесопарке, пообщался с юными баскетболистами.

Как сообщает рязанский губернатор Павел Малков в своем ТГ-канале, на встрече с президентом федерации они обсудили вопросы развития баскетбола в регионе.

- У нас много любителей и профессионалов. Для занятий спортом строим многофункциональные площадки и спорткомплексы, ежегодно проходит большой фестиваль по стритболу, - отметил он.