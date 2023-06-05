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НовостиЭкономика5 июня 2023 15:09

РНПК передала на утилизацию более 50 кубометров отработанных автомобильных шин

Так компания отметила Всемирный день окружающей среды
Александр ОЗЕРКОВСКИЙ
Скоро этот грузовик будет наполнен отработанными покрышками доверху.

Скоро этот грузовик будет наполнен отработанными покрышками доверху.

5 июня в мире отмечают день окружающей среды. Не осталась в стороне и Рязанская нефтеперерабатывающая компания, приурочившая к этому празднику свою экологическую акцию.

В десятом часу утра рядом со зданием столовой встал длинномерный грузовик, готовый принять от рязанцев старые автомобильные покрышки.

Старую резину привозили на утилизацию и сотрудники завода, и неравнодушные жители города. В рамках мероприятия работники также очистили от выброшенных шин более 2 км территории автодороги от Ряжского шоссе до деревни Турлатово Рязанского района.

Покрышек было так много, что пришлось подгонять второй грузовик.

Вся собранная автомобильная резина отправится на переработку в соседнюю область.