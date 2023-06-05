РНПК передала на утилизацию более 50 кубометров отработанных автомобильных шин

Скоро этот грузовик будет наполнен отработанными покрышками доверху.

5 июня в мире отмечают день окружающей среды. Не осталась в стороне и Рязанская нефтеперерабатывающая компания, приурочившая к этому празднику свою экологическую акцию.

В десятом часу утра рядом со зданием столовой встал длинномерный грузовик, готовый принять от рязанцев старые автомобильные покрышки.

Старую резину привозили на утилизацию и сотрудники завода, и неравнодушные жители города. В рамках мероприятия работники также очистили от выброшенных шин более 2 км территории автодороги от Ряжского шоссе до деревни Турлатово Рязанского района.

Покрышек было так много, что пришлось подгонять второй грузовик.

Вся собранная автомобильная резина отправится на переработку в соседнюю область.