В Сасовском межрайонном медицинском центре сменился главный врач

Главным врачом Сасовского ММЦ стал Вагид Махмудов.

В Сасовском межрайонном медицинском центре сменился руководитель. Юлия Колчева сложила полномочия, и новым главным врачом стал Вагид Махмудов. Об этом сообщила глава администрации города Сасово Евгения Рубцова.

По словам чиновницы, Махмудова в качестве руководителя приезжала представить коллективу замминистра здравоохранения Лиана Сошкина.

“Удачи Вагиду Кадыржановичу в работе и решении поставленных перед ним задач!” - написала Рубцова.

Вагид Махмудов приехал в Сасово и Кыргызстана и с 2009 года работает онкологом в местной больнице. С 2012 года исполнял обязанности заведующего кабинетом гемодиализа, с 2021 года заведовал Центром амбулаторной онкологической помощи.

Юлия Колчева руководитла сасовской больницей с 2017 года.