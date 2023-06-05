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НовостиОбщество5 июня 2023 14:27

В Сасовском межрайонном медицинском центре сменился главный врач

Юлия Колчева сложила полномочия. Руководство принял Вагид Махмудов
Источник:kp.ru
Главным врачом Сасовского ММЦ стал Вагид Махмудов.

Главным врачом Сасовского ММЦ стал Вагид Махмудов.

В Сасовском межрайонном медицинском центре сменился руководитель. Юлия Колчева сложила полномочия, и новым главным врачом стал Вагид Махмудов. Об этом сообщила глава администрации города Сасово Евгения Рубцова.

По словам чиновницы, Махмудова в качестве руководителя приезжала представить коллективу замминистра здравоохранения Лиана Сошкина.

“Удачи Вагиду Кадыржановичу в работе и решении поставленных перед ним задач!” - написала Рубцова.

Вагид Махмудов приехал в Сасово и Кыргызстана и с 2009 года работает онкологом в местной больнице. С 2012 года исполнял обязанности заведующего кабинетом гемодиализа, с 2021 года заведовал Центром амбулаторной онкологической помощи.

Юлия Колчева руководитла сасовской больницей с 2017 года.