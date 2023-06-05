Рязанка завоевала гран-при фестиваля «Российская школьная весна»

Софья Марченко стала победителем в номинации «Народное пение, Соло».

Ученица Полянской средней школы Софья Марченко завоевала Гран-при на первом Всероссийском фестивале творчества «Российская школьная весна», который прошел в Ставрополе. В финале конкурса встретились 1100 участников из 65 регионов нашей страны.

Всего рязанский регион представляло 10 учеников. Они выступили в трех направлениях: театральном, вокальном и танцевальном.

Софья Марченко стала победителем в номинации «Народное пение, Соло». На конкурсе она выступила с песней «Я любила сокола».