В Рязани такси проверили на соблюдение правил перевозки

В мае 2023 года сотрудники отдела контроля такси минтранса Рязанской области совместно с региональным управлением МВД России провели шесть рейдов. Информация об их результатах размещена на сайте органа власти.

Проверка показала, что при оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа, самым частым нарушением стала работа без соответствующего разрешения. По данным фактам выписано шесть протоколов. Из-за отсутствия цветографических знаков и опознавательных фонарей составлено пять протоколов.

Отсутствие информации, предусмотренной Правилами перевозок пассажиров и багажа, выявлено один раз.