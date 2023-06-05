Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2023 13:15

В Рязани такси проверили на соблюдение правил перевозки

Чаще всего обнаруживалось, что водитель работает без соответствующего разрешения
Источник:kp.ru

В мае 2023 года сотрудники отдела контроля такси минтранса Рязанской области совместно с региональным управлением МВД России провели шесть рейдов. Информация об их результатах размещена на сайте органа власти.

Проверка показала, что при оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа, самым частым нарушением стала работа без соответствующего разрешения. По данным фактам выписано шесть протоколов. Из-за отсутствия цветографических знаков и опознавательных фонарей составлено пять протоколов.

Отсутствие информации, предусмотренной Правилами перевозок пассажиров и багажа, выявлено один раз.