С 6 июня горячую воду в Рязани отключат в домах на 16 улицах

С изначальным графиком на июнь есть некоторый различия - добавились единичные адреса.

С 6 по 19 июня в Рязани отключат горячую воду в домах на 16 улицах. Большой список из восьми десятков адресов опубликовало МУП «РМПТС». Предприятие продолжает летние профилактические работы.

В список вошли дома на улицах 1-я Линия , 2-я Железнодорожная, 4-я Линия, 6-я Линия, Гагарина, Дзержинского, Ленинского Комсомола, Пушкина, Семена Середы, Стройкова, Татарская, Типанова, Чернобаевская, Шевченко, а также в 1-м Осеннем переулке и на 1-м проезде Гагарина.

Где отключат ГВС с 6 по 19 июня:

- 1-й Осенний переулок, д. №№ 1, 4;

- 1-й проезд Гагарина, д. № 12;

- ул. 1-я Линия, д. №№ 28а, 30, 30а;

- ул. 2-я Железнодорожная, д. №№ 12, 30, 32, 34, 38, 38/1;

- ул. 4-я Линия, д. №34;

- ул. 6-я Линия, д. №№ 18, 20;

- ул. Гагарина, д. №№ 11, 16, 32;

- ул. Дзержинского, д. №№ 27, 33, 56/11, 59, 59 к.1, 59 к.2, 59 к.3, 62 к.1, 69, 71;

- ул. Ленинского Комсомола, д. №№ 1, 3, 3 к.1, 4, 6, 6 к.1, 13, 17, 17 к.1, 19, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34 к.1, 40;

- ул. Пушкина, д. №№ 38, 39 к.1, 40, 42, 43, 46, 48. 50/39;

- ул. Семена Середы, д. №№ 14, 23/27, 28/29, 29;

- ул. Стройкова, д. №№ 7, 11, 25, 30;

- ул. Татарская, д. №№ 7 к.1, 7 к.2, 7 к.3, 14, 17, 33, 37;

- ул. Типанова, д. №№ 16, 16 к.1, 17, 21, 22;

- ул. Чернобаевская, д. № 17;

- ул. Шевченко, д. №№ 3, 10/23, 21/25.