Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июня 2023 11:11

Момент ДТП с машиной скорой помощи и «ГАЗелью» в Рязани попал на видео

Двигаясь навстречу друг другу, они столкнулись на Московском шоссе утром 5 июня
Источник:kp.ru
Момент ДТП с машиной скорой помощи и «ГАЗелью» в Рязани попал на видео.

Момент ДТП с машиной скорой помощи и «ГАЗелью» в Рязани попал на видео.

Появилось видео момента ДТП с машиной скорой помощи на Московском шоссе в Рязани. Его в группу «АвтоБлог Рязань» прислал один из подписчиков. Авария случилась утром 5 июня на Московском шоссе.

В момент столкновения грузовая «ГАЗель», двигаясь со стороны проезда Шабулина, перестраивалась из крайней правой полосы в крайнюю левую, а «скорая» ехала по встречной полосе в обратном направлении - в сторону центра города.

В результат ДТП пострадали четыре человека, в том числе 75-летняя пассажирка «скорой» (читать подробнее).