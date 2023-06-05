Момент ДТП с машиной скорой помощи и «ГАЗелью» в Рязани попал на видео.

Появилось видео момента ДТП с машиной скорой помощи на Московском шоссе в Рязани. Его в группу «АвтоБлог Рязань» прислал один из подписчиков. Авария случилась утром 5 июня на Московском шоссе.

В момент столкновения грузовая «ГАЗель», двигаясь со стороны проезда Шабулина, перестраивалась из крайней правой полосы в крайнюю левую, а «скорая» ехала по встречной полосе в обратном направлении - в сторону центра города.

В результат ДТП пострадали четыре человека, в том числе 75-летняя пассажирка «скорой» (читать подробнее).