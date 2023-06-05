Годовалый ребенок пострадал в жутком ДТП у автовокзала на Московском шоссе

В аварии у автовокзала в Рязани пострадал годовалый ребенок.

Воскресным вечером 4 июня на Московском шоссе у автовокзала «Центральный» произошло жесткое ДТП. Подробности аварии рассказало УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 37-летний житель Подмосковья за рулем автомобиля Audi влетел на скорости в Chevrolet Epica под управлением 69-летнего рязанца.

В результате дорожного происшествия 68-летний пассажир Chevrolet, а также годовалый ребенок получили травмы.

Всего за минувшую пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 23 человека получили различные травмы.

А в ночь на понедельник жуткая авария произошла на улице Черновицкой. Легковушка на скорости влетела в дерево (читать подробнее).