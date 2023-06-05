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НовостиОбщество5 июня 2023 8:28

Выделенная полоса появилась на Московском шоссе и Первомайском проспекте в Рязани

На дорогу нанесена разметка и установлены знаки, причем последние не закрыты
Источник:kp.ru
Пока владельцы личного автотранспорта тоже успешно пользуются "выделенкой". Фото: t.me/rzn_brief/6168

Пока владельцы личного автотранспорта тоже успешно пользуются "выделенкой". Фото: t.me/rzn_brief/6168

В Рязани появилась выделенная полоса для общественного транспорта на Московском шоссе и Первомайском проспекте. Новшество заметили автомобилисты утром 5 июня и поделились фотографиями в социальных сетях.

На снимках видно, что на проезжую часть нанесена соответствующая разметка, а вдоль дороги установлены соответствующие знаки. Причем последние не закрыты, хотя работы по капитальному ремонты тепломагистрали на Первомайском проспекте должны начаться 9 июня.

Именно с упомянутыми работами связаны изменения в организации движения транспорта. Основной поток пустят в объезд участков, на которых пройдет капремонт, и только троллейбусы и автобусы, курсирующие по городским маршрутам, будут ходить по-старому (читать подробнее).

При этом чиновники подчеркивали, что «выделенка» - временная мера.

Выделенную полосу нарисовали на Первомайском проспекте в Рязани. Фото: t.me/rzn_brief/6168

Выделенную полосу нарисовали на Первомайском проспекте в Рязани. Фото: t.me/rzn_brief/6168