Техника изношена, средств нет… Окский заповедник не готов к пожароопасному периоду

Росприроднадзор: Окский заповедник не готов к пожароопасному периоду.

Окский природный биосферный заповедник не готово к пожароопасному сезону 2023 года. К такому выводу пришли инспекторы Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, которые с 11 по 24 мая провели внеплановую выездную проверку.

Специалисты установили, что лесопожарная техника заповедника слишком изношена (большой процент изношенности). Кроме того, нет необходимых средств и техники, авиатехники для обследования труднодоступных районов, а объем запланированных противопожарных мероприятий не соответствуют лесохозяйственному регламенту заповедника.

«Указанные обстоятельства не могут способствовать выполнению противопожарных мероприятий в полном объеме, что может привести к пожароопасной обстановке на территории заповедника», - говорится в сообщении ведомства.