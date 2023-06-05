Бревна, канистры, дикая морковь… На сельхозземлях под Елатьмой обнаружили мощную свалку ТБО

Масштабную свалку ТБО обнаружили на сельхозземлях под Елатьмой. Фото: Россельхознадзор.

В конце мая 2023 года специалисты рязанского управления Россельхознадзора обнаружили в Касимовском районе несанкционированную свалку твердых бытовых отходов. По данным ведомства, свалка площадью 1300 кв. метров находилась недалеко от поселка Елатьма.

Как отметили специалисты, состав свалки на 93% состоял из бревен, досок старых построек и мебели. Кроме того, среди мусора можно было найти пластиковые канистры, ведра, автопластик, полиэтилен, стекло, резину, синтетические и хлопчатобумажные тряпки.

Но это еще не все, сельскохозяйственные земли, именно на них расположилась свалка, заросли по всей площади сорной растительностью - вейник наземный, бодяк полевой, пижма обыкновенная, полынь полевая, морковь дикая и др.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, земельный участок принадлежит на праве аренды индивидуальному предпринимателю Великотскому Д.В.

«Материалы выездного обследования направлены в прокуратуру для согласования проведения внеплановых надзорных мероприятий», - говорится в сообщении.