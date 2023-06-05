Уголовное дело о турлатовской свалке в Рязани передано в суд

В апреле 2023 года турлатовская свалка вновь горела.

Следственный комитет объявил о передаче в суд уголовного дела о свалке в районе Турлатово в Рязани. Руководитель предприятия, развернувшего свою деятельность на полигоне, обвиняется в злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК).

Это решение вступило в силу 10 июня 2020 года и заключалось в том, чтобы предприятие освободило от отходов III и IV классов опасности территорию шламонакопителя площадью более 10,5 тысяч кв. м. Тем не менее, предприниматель, по версии следствия, лишь имитировал его исполнение: заключал фиктивные договора купли-продажи отходов, которые фактически не исполнялись.

Иск Рязанского межрайонного природоохранного прокурора, о котором идет речь, рассматривал Московский районный суд Рязани. Обязанность вывезти отходы была возложена на ЗАО «Экоресурс» (собственник шламонакопителя), а ООО «Экошлак» (арендатор) получило запрет на осуществление деятельности по дальнейшему накоплению отходов.

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