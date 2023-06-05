Дача – это большие расходы, но и сплошная экономия. Выгодно ли выращивать свои овощи и фрукты?

28% рязанцев планируют провести свой отпуск на даче. Это результаты недавнего опроса телеграм-канала «Новости Рязани kp.ru». Дачный отдых предусматривает не отдых в чистом виде, это, скорее, смена занятий: выращивание своих овощей и фруктов – тот еще труд.
Но затраты на садоводство и огородничество – не только трудовые. Если подсчитать все финансовые издержки, связанные с дачным «отдыхом» и сравнить с суммой выгод от «бесплатных» овощей, ягод и фруктов, что перевесит? И совсем не факт, что свое – выгоднее. Однако, для многих экономический эффект не стоит на первом месте. Гораздо важнее – качество выращенного своими руками продукта и продовольственная безопасность семьи.
Но сегодняшний опрос – чисто про деньги и экономию. Итак – дача – это расходы или доходы?
Для вас дача — это статья расходов или возможность сэкономить?
- Сплошные расходы, какая уж там экономия;
- Расходов больше, чем экономии, зато едим все свое;
- Поровну тратим и экономим на фруктах и овощах;
- Экономим больше, чем тратим;
- Сплошная экономия, дача для нас – спасение;
- На даче мы зарабатываем – продаем фрукты и овощи;
- Не обращаем внимания на доходы-расходы;
- У нас нет дачи;
- Свой вариант – в комментариях.
Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.