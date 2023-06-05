Здание Сбербанка в Рязани на улице Маяковского продают более чем за 162 млн рублей

В Рязани выставили на продажу здание Сбербанка на площади Мичурина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание Сбербанка, расположенное на улице Маяковского, выставили на продажу. Соответствующее объявление появилось на портале Avito. Кроме основного здания площадью 4 267 кв. метров продается и здание котельной, а также земельный участок площадью 2 995 кв. метров.

Купить нежилые помещения можно через торги на электронной площадке Сбербанк-АСТ.

Среди особых условий сделки купли-продажи отмечается, что покупатель обязан будет заключить с продавцом договор обратной аренды.

Стоимость здания - 162 млн 253 тысяч рублей.