В военных сборах для старшеклассников в Рязанской области участвовали 65 человек

В Рязанской области провели военные сборы для школьников. Фото: Подслушано Шилово.

Военные сборы для старшеклассников из четырех районов Рязанской области прошли в Шилове на базе местного агротехнологического техникума. Кроме шиловской молодежи армейские будни прочувствовали школьники из Ухоловского, Сапожковского и Путятинского районов, сообщается в паблике «Подслушано Шилово».

Всего в военных сборах участвовали 65 человек - три взвода. Подростки получили навыки стрельбы, обращения с оружием, первой медицинской помощи. Кроме того, старшеклассники занимались строевой и физической подготовкой.

Ранее стало известно, что новый пункт отбора на военную службу по контракту в Рязани откроется по адресу: улица Каширина, 1. Необходимость в новых площадях возникла из-за «возросшего интереса к службе по контракту» (читать подробнее).