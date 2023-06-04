Рязанский радиозавод разработал автомобиль-разведчик для МЧС России.

Рязанский радиозавод разработал автомобиль экстренного реагирования для МЧС России. Об этом сообщило правительство Рязанской области.

Автомобиль-разведчик создан на транспортной базе УАЗа Профи с расширенными габаритами. Салон оснащен двумя рабочими местами для личного состава оперативной группы. Комплекс оборудован аппаратурой связи, в том числе радиостанциями стандарта DMR, системой выхода в Интернет с применением криптографической защиты информации, устройством для проведения видеоконференцсвязи и автономной системой жизнеобеспечения.

Разработка рязанского завода относится к классу легких аварийно-спасательных автомобилей. Наряду с этим обладает высокой проходимостью, что позволит проводить разведку в зоне чрезвычайной ситуации и оперативно передавать информацию в органы управления.

Автомобиль-разведчик представили на Международном салоне «Комплексная безопасность» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».