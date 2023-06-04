Несколько пожаров случилось вечером 3 июня напротив Олимпийского городка в Рязани

Несколько возгораний заметили жители Олимпийского городка вечером 3 июня.

Сразу несколько пожаров случилось вечером 3 июня в районе Олимпийского городка в Рязани. Автор публикации в группе «Рязань» утверждает, что там горели четыре дачи.

«Горят дачи в районе Олимпийского городка. Одну потушили, загорелись ещё 3 в разных местах», - таким комментарием сопровождаются две видеозаписи, на которых видно открытое пламя в некотором отдалении от жилой застройки.

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области отметили, что в 21:04 поступало сообщение о загорании мусора. Информацию о сгоревших постройках в ведомстве пока не подтвердили.