Горячую воду в домах на трех улицах отключат в Рязани 5 июня

5 июня в Рязани отключат горячую воду в домах на трех улицах - Бирюзова, Интернациональной и Молодцова. Объявление опубликовала городская администрация.

МУП «РМПТС» продолжает профилактические работы на сетях и объектах теплоснабжения в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. В связи с этим с понедельника ГВС приостановят по 44 адресам.

Одна часть отключений продлится до 16 июня, другая - до 25 июня.

Где и на какой срок отключат горячую воду:

с 5 по 16 июня

- ул. Бирюзова, д. 20а (д/сад №28), д. 19а (школа №35), д. 25а (школа №66), д. 17, д. 18, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 20, д. 20 корп. 1, д. 21, д. 21 корп. 2, д. 24, д. 24 корп. 1, д. 24 корп. 2, д. 24 корп. 3, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28;

- ул. Интернациональная, д. 14а (д/сад №137), д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 17, д. 17 корп. 1, д. 22, д. 22 корп. 1, д. 22 корп. 2, д. 23 корп. 1;

- ул. Молодцова, д. 18;

с 5 по 25 июня

- ул. Бирюзова, д. 22а (д/сад №148), д. 23а (школа №65), д. 22, д. 22 корп. 1, д. 23, д. 23 корп. 2;

- ул. Интернациональная, д. 21а (д/сад №154), д. 19, д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2, д. 21, д. 21 корп. 1.