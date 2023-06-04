Ряжский зоопарк в Рязанской области стал платным

Ряжский зоопарк объявил о введении платы за посещение.

Ряжский зоопарк, который находится в поселке Свет Ряжского района Рязанской области, стал платным. О таком решении объявила администрация частного зверинца, ранее принимавшего от гостей только пожертвования.

«Содержание зоопарка весьма затратно. Необходимо приобрести корма для животных, оплатить электричество и природный газ, выплатить заработную плату сотрудникам и возместить другие расходы», - объяснила администрация, попросив отнестись с пониманием к вынужденной мере.

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Из публикаций о зоопарке можно узнать, что создан он в конце «нулевых» на средства местного предпринимателя. Располагается на участке площадью 2 гектара у трассы Рязань - Ряжск - Александро-Невский. Там собрано 40 видов млекопитающих, 26 видов птиц, , а также рыбы и черепахи.