В Рязани у ТРЦ «Премьер» заметили пару лосей

Лоси с достаточной регулярностью появляются в разных частях Рязани. Фото: Андрей АБРАМОВ.

В субботу, 3 июня, среди белого дня в Рязани недалеко от ТРЦ «Премьер» жители одного из домов ЖК «Центральный» сфотографировали пару лосей. Животные спокойно паслись в пойме Павловки.

В этот же день минприроды Рязанской области опубликовало предупреждение об участившихся случаях ДТП с участием диких животных, в том числе с лосями. Уточняется, что подобные аварии обычно происходят с 21.00 до 1.00, а также с 5.00 до 9.00. Животные стремительно выбегают на дорогу - избежать столкновения порой бывает просто невозможно. Водителей просят быть предельно внимательными.