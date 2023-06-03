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НовостиОбщество3 июня 2023 17:50

В Рязани у ТРЦ «Премьер» заметили пару лосей

Очевидцам удалось сфотографировать диких животных
Источник:kp.ru
Лоси с достаточной регулярностью появляются в разных частях Рязани. Фото: Андрей АБРАМОВ.

Лоси с достаточной регулярностью появляются в разных частях Рязани. Фото: Андрей АБРАМОВ.

В субботу, 3 июня, среди белого дня в Рязани недалеко от ТРЦ «Премьер» жители одного из домов ЖК «Центральный» сфотографировали пару лосей. Животные спокойно паслись в пойме Павловки.

В этот же день минприроды Рязанской области опубликовало предупреждение об участившихся случаях ДТП с участием диких животных, в том числе с лосями. Уточняется, что подобные аварии обычно происходят с 21.00 до 1.00, а также с 5.00 до 9.00. Животные стремительно выбегают на дорогу - избежать столкновения порой бывает просто невозможно. Водителей просят быть предельно внимательными.