56-летний рязанский депутат и общественник Сергей Караев планирует отправиться на службу в зону СВО

Сергей Антеевич Караев. Фото: Рязанская гордума.

Депутат Рязанской городской Думы, руководитель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Сергей Караев планирует отправиться на службы в зону СВО. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

- Я служил в Афганистане, а сейчас принял решение, что не могу больше находиться в тылу, - цитируют Караева наши коллеги.

Сергей Караев родился 9 сентября 1967 года. В настоящее время ему 56 лет. Несмотря на возраст, он считает, что сможет быть полезен на западных рубежах страны и многому сможет обучить молодых ребят.