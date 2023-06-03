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НовостиОбщество3 июня 2023 12:51

56-летний рязанский депутат и общественник Сергей Караев планирует отправиться на службу в зону СВО

В настоящее время он возглавляет региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана
Источник:kp.ru
Сергей Антеевич Караев. Фото: Рязанская гордума.

Сергей Антеевич Караев. Фото: Рязанская гордума.

Депутат Рязанской городской Думы, руководитель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Сергей Караев планирует отправиться на службы в зону СВО. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

- Я служил в Афганистане, а сейчас принял решение, что не могу больше находиться в тылу, - цитируют Караева наши коллеги.

Сергей Караев родился 9 сентября 1967 года. В настоящее время ему 56 лет. Несмотря на возраст, он считает, что сможет быть полезен на западных рубежах страны и многому сможет обучить молодых ребят.