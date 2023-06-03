Сломалось, не выдержав ветра: дерево рухнуло прямо на тротуар центре Рязани

На улице Дзержинского дерево, переломившись пополам, рухнуло на тротуар.

Днем 3 июня на улице Дзержинского в Рязани рухнуло дерево. Оно переломилось пополам и верхняя часть с кроной накрыла часть тротуара и выезда с территории бывшего троллейбусного депо №1, где по субботам как раз проводятся ярмарки выходного дня.

Информации о пострадавших не поступало.

Вероятно, дерево не выдержало усилившегося ветра. Рязанский гидрометцентр прогнозировал 7-12 м/с, но при грозе, которую тоже обещали 3 июня, скорость при порывах, как ожидали метеорологи, может достигать 14-19 м/с.

Рухнувшее дерево накрыло тротуар и выезд с с территории бывшего троллейбусного депо №1.