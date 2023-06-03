Филиал «Рязаньэнерго» готовится к ухудшению погодных условий

На Рязанскую область надвигается непогода.

По прогнозу Росгидрометцентра, 3 июня в Рязанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер до 19 м/с. Подобные погодные условия могут спровоцировать обрывы линий электропередачи. Энергетики рязанского филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» готовятся к работе в неблагоприятных погодных условиях.

К оперативному реагированию готовы 122 бригады в составе 375 энергетиков и 184 единицы техники. Специалисты подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлены 68 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,68 МВт.

«Рязаньэнерго» ведет непрерывный мониторинг метеорологической и оперативной обстановки в регионе. В филиале организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Жители региона могут сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.