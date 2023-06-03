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НовостиПроисшествия3 июня 2023 9:09

Полицейские устроили погоню за пьяным водителем на родине Сергея Есенина

Нарушителя ждет штраф 30 000 рублей и лишение прав
Источник:kp.ru
Фото: Олег УКЛАДОВ.

Фото: Олег УКЛАДОВ.

В пятницу, 2 июня, примерно в 20:50, в селе Кузьминское Рыбновского района сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить иномарку Hyundai. Водитель автомобиля проигнорировал требования экипажа ДПС. Дорожные полицейские начали преследование нарушителя.

Остановить иномарку им удалось примерно через десять минут в соседнем селе Константиново, где родился поэт Сергей Есенин.

Выяснилось, что у 25-летнего водителя прослеживались признаки алкогольного опьянения: запах, покраснения, невнятная речь. Освидетельствование показало, что нарушитель пьян - 0.659 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Теперь молодому человеку грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет, а также штраф за невыполнение законного требование полиции остановиться.