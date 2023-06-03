От суперреализма до сюра. В Рязани открылся фестиваль современного искусства «АртГаммаФест»

В Рязани открылся фестиваль современного искусства «АртГаммаФест» Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В пятницу, 2 июня, в Рязани открылся фестиваль современного искусства «АртГаммаФест». Первой площадкой марафона искусства стал Рязанский художественный музей имени Пожалостина, где прошли мастер-классы и открылась выставка работ современных российский авторов.

Торжественно перерезали красную ленту на церемонии открытия министр культуры Рязанской области Марина Кауркина и директор завода-производителя товаров для творчества «Гамма» Святослав Казицын.

- Этот фестиваль – удивительное сочетание современного искусства и творческой энергии. Это срез времени, наполненный морем идей, философскими размышлениями. Благодарю организаторов, что собрали в Рязани талантливых художников современного искусства, которые здесь представили свои работы в различных жанрах – от реализма до академизма и сюреализма, - отметила министр.

Посетители насладились работами в различных жанрах лучших современных художников. На выставке представлены 52 работы авторства 20 известных художников – Ильи Ибряева, Игоря Дубового, Ольги Абрамовой, Сергея Курбатова и других. В том числе, представили свои работы рязанские авторы Виктор Грушо-Новицкий, Денис Чернов и Юрий Тутукин. Также прошел демонстрационный акварельный мастер-класс Татьяны Анисимовой и творческие мастер-классы от Елены Обабковой и Ирины Климовой.

Фестиваль будет проходить до 11 июня не только в Художественном музее, но и на площадках в Нижнем городском саду, летнем клубе Дворянского собрания, у Рязанского цирка и в Константиново. В эти дни пройдут выставки, крафт-маркет, концерт, благотворительный аукцион, мастер-классы, лекции культурологов.

Организаторы фестиваля выразили надежду, что проведение фестиваля в Рязани станет доброй традицией.

На выставке представлены более 50 работ современных авторов. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Увидеть работы можно до 11 июня. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА