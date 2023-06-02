В Рязанской области стартовал Всероссийский спортивный марафон «Сила России»

Татьяна Панфилова: «Рада, что у жителей поселка появилась дополнительная возможность провести досуг с пользой для здоровья».

В поселке Мурмино Рязанского района 1 июня открыли площадку для сдачи норм ГТО. В торжественной церемонии приняли участие председатель регионального совета сторонников «Единой России», председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, министр физической культуры и спорта, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Владислав Фролов.

Для учащихся Мурминской школы прошел мастер-класс на тренажерах.

«Рада, что у жителей поселка появилась дополнительная возможность провести досуг с пользой для здоровья», – отметила Татьяна Панфилова.

Еще две такие же площадки появились в селе Истье Старожиловского района и селе Желудево Шиловского района. Они были оборудованы по проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и партийному проекту «Детский спорт».

С 2019 году в области появилось 27 площадок для сдачи норм ГТО.

С 1 июня по 12 августа на территории нашего региона и всей страны будут проходить мастер-классы, зарядки и другие массовые мероприятия с участием известных спортсменов. Эта акция регионального совета сторонников «Единой России» направлена на популяризацию здорового образа жизни и физической активности. В Рязанской области для проведения всероссийского спортивного марафона «Сила России» будет задействовано порядка 60 площадок – спортивные залы, стадионы, дворцы спорта, бассейны, спортивные базы, городские парки, скверы, дворовые территории.

Также будет задействован Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия».