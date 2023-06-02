Масштабный рейд ГИБДД с массовой остановкой транспорта ждет рязанских водителей 2-4 июня. Вот к кому особое внимание

Масштабный рейд ГИБДД с массовой остановкой транспорта ждет рязанских водителей 2-4 июня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятницу, 2 июня, а также в последующие выходные дни сотрудники рязанской ГИБДД проведут в областном центре и районах региона широкомасштабные мероприятия, предупреждает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Во время рейдов инспекторы будут массово останавливать все виды транспорта, чтобы выявлять и пресекать различные нарушения.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге. Звонить можно по номеру 112.