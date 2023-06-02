Грозу, град и сильный ветер прогнозируют в Рязанской области на 3 июня

Опубликован прогноз для Рязанской области с 18:00 2 июня до 18:00 3 июня. Погода резко испортится: ожидаются дожди, грозы, град, сильный ветер. Вдобавок похолодает — днем температура не выше +22.

В ночь на субботу местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах с грозой. Днем по области дождь, местами сильный, высоковероятны грозы и град.

«Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, при грозе порывы 14-19 м/с», - говорится в прогнозе.

Температура воздуха в темное время суток +10...+15 градусов. Днем термометры на большей части территории региона покажут +17...+22, однако местами до +27.