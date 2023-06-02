Елену Сорокину прочат на должность начальника рязанского ГУ ЗАГС

Гарантом востребованности Елены Сорокиной после ухода из администрации Рязани выступил губернатор.

Бывшая глава администрации Рязани Елена Сорокина может возглавить главное управление ЗАГС Рязанской области. О том, что такое решение уже якобы принято, сообщил Telegram-канал «РязИнформБюро» 2 июня.

По данным того же источника, нынешний руководитель управления Елена Васильева станет заместителем министра культуры Рязанской области. Официально о таких перестановках пока не объявили.

«Елена Борисовна обязательно будет востребована в структуре органов исполнительной власти Рязанской области», - заявлял Павел Малков на заседании облправительства 30 мая.