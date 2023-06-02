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НовостиПроисшествия2 июня 2023 9:11

Рязанца, пытавшегося убить сожительницу ногой в живот, отправили в колонию на 6 лет

Под Рязанью пьяный рецидивист пытался ногой в живот убить свою сожительницу
Источник:kp.ru
Под Рязанью пьяный рецидивист пытался ногой в живот убить свою сожительницу.

Под Рязанью пьяный рецидивист пытался ногой в живот убить свою сожительницу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани осудили 52-летнего жителя селя Дубровичи. Его обвиняли в покушении на убийство, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что 15 августа 2022 года в селе Дубровичи пьяный ранее судимый за разбой мужчина решил убить сожительницу. Причина – ревность. Для этого он со всей силы ударил женщине ногой в живот.

Решив, что наступления смерти этого достаточно, он скрылся с места преступления. Но, благодаря экстренной медицинской помощи, пострадавшую удалось спасти.

Суд признал злодея виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в ИК строгого режима.