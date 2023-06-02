Каждый рязанский осужденный получит книгу от автора Апокалипсиса

В УФСИН передали 5 тысяч экземпляров Евангелия от Иоанна. Фото: Ольга КУРЧЕВСКАЯ

1 июня в Вознесенском храме города Рязани состоялась беспрецедентная по своим масштабам акция по передаче духовной литературы в УФСИН России по Рязанской области. В исправительные учреждения отправили 5 тысяч экземпляров Евангелия от Иоанна с толкованиями святых отцов.

Помощник начальника УФСИН России по Рязанской области по организации работы с верующими Николай Кутаков отметил:

- Во всех колониях нашего региона содержится меньше осужденных, чем нам было передано книг миссионерским отделом епархии. Это значит, что каждый заключенный сможет получить Евангелие, и при желании оставить его у себя на неограниченный срок для более вдумчивого прочтения и глубокого осмысления написанного. У нас также теперь появилась возможность познакомить со Священным Писанием и наших сотрудников.

Протоиерей Арсений Вилков передает книги Николаю Кутакову. Фото: Ольга КУРЧЕВСКАЯ

Протоиерей Арсений Вилков, председатель миссионерского отдела Рязанской епархии, рассказал, что из четырех Священных Книг, входящих в Новый завет, Евангелия от Иоанна по своему содержанию наиболее полно раскрывает смысл Пасхи - Воскресения Христа и основы всего православного учения. Именно поэтому данную литературу выбрал Синодальный отдел для публикации.

Кроме того, Иоанн Богослов является автором заключительной книги Библии - «Откровение», также известной как «Апокалипсис», которая описывает события последних времен.